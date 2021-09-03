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Происшествия3 сентября 2021 10:37

Экс-депутат Ингликов, заведовавший кладбищами, досрочно выходит на свободу

Теперь он переведен на исправительные работы
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Бывший депутат Думы Нижнего Новгорода и глава управления муниципальных кладбищ Николай Ингликов досрочно выходит на свободу из колонии. Ранее он был приговорен к восьми годам колонии за взятку.

- Отбывавший наказание Николай Ингликов покинул ИК-5 и переведен на исправительные работы, - сообщает «Кстати» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6 миллионов 200 тысяч рублей. Как выяснилось в ходе следствия, в период с октября 2017 года по март 2018 года 55-летний чиновник ежемесячно получал взятки от смотрителя Новосормовского кладбища за покровительство по службе. Общая сумма взятки за это время составила 620 тысяч рублей.