Новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде запустят в 2022 году

В Нижнем Новгороде продолжается работа над разработкой новой цифровой интеллектуальной маршрутной сети. Вводить ее в эксплуатацию начнут в 2022 году. Об этом представители регионального правительства сообщили на странице губернатора в Инстаграм.

- Минтранс сейчас заканчивает разработку новой цифровой интеллектуальной маршрутной сети, - говорится в сообщении. - Учитываются потребности жителей в открытии новых маршрутов, корректировке существующих и изменении расписания. Планируется получить максимально удобную транспортную сеть, на маршрутах которой будут работать комфортабельные машины.

Как рассказали в правительстве, первые данные планируется получить осенью 2021 года, А вот реализация самих мероприятий начнется в 2022 году.

Напомним, сроки разработки транспортной схемы переносились уже несколько раз. В начале 2021 года планировалось, что новая схема будет готова уже к августу. Однако пока работа продолжается.