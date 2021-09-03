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Общество3 сентября 2021 8:22

Новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде запустят в 2022 году

Сейчас идет разработка транспортной схемы
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В Нижнем Новгороде продолжается работа над разработкой новой цифровой интеллектуальной маршрутной сети. Вводить ее в эксплуатацию начнут в 2022 году. Об этом представители регионального правительства сообщили на странице губернатора в Инстаграм.

- Минтранс сейчас заканчивает разработку новой цифровой интеллектуальной маршрутной сети, - говорится в сообщении. - Учитываются потребности жителей в открытии новых маршрутов, корректировке существующих и изменении расписания. Планируется получить максимально удобную транспортную сеть, на маршрутах которой будут работать комфортабельные машины.

Как рассказали в правительстве, первые данные планируется получить осенью 2021 года, А вот реализация самих мероприятий начнется в 2022 году.

Напомним, сроки разработки транспортной схемы переносились уже несколько раз. В начале 2021 года планировалось, что новая схема будет готова уже к августу. Однако пока работа продолжается.