Новую транспортную схему в Нижнем Новгороде разработают только к августу 2021 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О том, что в Нижнем Новгороде вот-вот появится новая транспортная схема, заговорили еще в прошлом году. В отличие ото всех своих предшественниц она будет охватывать не только Нижний Новгород, но и всю Нижегородскую агломерацию. Ранее планировалось, что увидеть ее нижегородцы смогут уже в первом квартале 2021 года. Однако теперь сроки сместились – новую схему разработают только к августу.

- Окончательный вариант цифровой маршрутной сети будет разработан в конце июля 2021 года, - рассказали «Комсомолке» в министерстве транспорта и автомобильных дорог. В этот документ войдут все предложения по изменению маршрутной сети, в том числе и по необходимому количеству подвижного состава.

Работы над созданием новой транспортной схемы идут полным ходом. В настоящее время проведен анализ текущего состояния общественного транспорта и разработана цифровая транспортная модель существующей маршрутной сети. Сейчас проводится анализ финансово-экономических показателей транспортной системы.

К слову, в 2020 году МП «Нижегородпассажиравтотранс» вместе со всеми своими автобусами перешел в ведение регионального правительства. Совсем скоро такая же судьба ожидает и нижегородские трамваи и троллейбусы.

- Соглашение планируется подписать в ближайшее время, - сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве транспорта. - По итогам технического аудита будут приниматься дальнейшие решения по развитию городского электротранспорта.