Пропавшую 23-летнюю Елизавету Бабикову нашли в гараже в Приокском районе. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области

23-летнюю Елизавету Бабикову, поиски которой ведутся в Нижнем Новгороде с 24 августа, нашли в одном из гаражей Приокского района города. О её состоянии пока ничего не известно, но девушка жива. Всё это время её держали в подвале. Сведениями о случившемся поделились в СУ СК РФ по региону.

– В настоящее время следователи Следственного комитета проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают девушку, назначают экспертизы, – добавили в ведомстве. – Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление владельца гаража, в котором обнаружена девушка.

Напомним, ранее мы рассказывали подробности загадочного исчезновения Елизаветы Бабиковой. Девушка пропала в центре города: она спешно выбежала из дома, пообещав вернуться через час, села в машину и уехала. После чего её телефон стал недоступен.

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