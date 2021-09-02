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Общество2 сентября 2021 16:11

Коммунальщиков оштрафовали на миллион рублей за вонючую воду на Автозаводе

Сейчас иск об этом рассматривается в суде общей юрисдикции
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Один миллион рублей штрафа выплатят компании Автозаводского района Нижнего Новгорода за подачу некачественной горячей воды. Этими сведениями поделилась пресс-служба нижегородского Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что к ним поступали многочисленные обращения жителей Автозавода на неприятный запах от горячей воды. Лабораторные исследования проб воды выявили их несоответствие нормам качества по нескольким факторам. В таком положении автозаводцы находятся уже больше месяца.

Подача горячей воды в 23 домах района была приостановлена.

Ранее мы рассказывали, что Роспотребнадзор подал исковое заявление в суд в защиту неопределённого круга потребителей по факту несоответствия качества питьевой воды.

Повторные исследования проб горячей воды, взятые 16 и 17 августа, выявили соответствие её качества всем нормам. Ситуация остаётся на контроле ведомства.

Административные дела были заведены в отношении ООО "Автозаводская ТЭЦ" (31 производство), ООО "Теплосети" (31 производство) и ООО "Наш Дом" (2 производства). Предприятия выплатят штрафы.

Иск находится на рассмотрении в суде общей юрисдикции.

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