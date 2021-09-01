Zivert выступит на Столице закатов 4 сентября

Очередной, уже десятый, фестиваль Столица закатов пройдет 4 сентября. В субботу на Нижневолжской набережной на сцену выйдет певица Zivert. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Перед выступлением Zivert на сцене появится специальный гость — LYRIQ, известный также как саунд-продюсер Кирилл Гуд. Также в этот день на сцене выступят: ONE LOVE - яркий нижегородский коллектив из молодых и профессиональных музыкантов, исполняющих актуальную танцевальную музыку, а также Sunwalker — фристайл-диджей, создающий за вертушками эклектичный музыкальный коктейль из хип-хопа, хауса и рок-н-ролла, - отметили в сообщении.

Программа шестого дня фестиваля «Столица закатов» начнется с выступления группы One Love в 19:00. В 20:00 перед нижегородцами выступит Sunwalker. А в 21:10 горожан ожидает выступление певицы Zivert.

А в завершение вечера нижегородцы и гости города насладятся салютом от компании «Пиротехнические технологии».

Напомним, что фестиваль "Столица закатов" продлили в Нижнем Новгороде до 25 сентября. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в своём Instagram.

– Летом мы пропустили пару выходных, но пока погода позволяет, продолжаем серию ярких субботних вечеров в любимом городе! – написал министр.