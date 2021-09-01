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Общество1 сентября 2021 17:50

Поддельное сливочное масло обнаружили в магазинах Нижнего Новгорода

Продукт не только не соответствует нормам по жирно-кислотному составу и количеству влаги в масле
Екатерина КУРГУЗОВА
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Поддельное сливочное масло обнаружили в магазинах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает нижегородский референтный центр Россельхознадзора.

Так, эксперты лаборатории выявили подделку «масло Крестьянское с массовой долей жира 72,5%». Продукт не соответсвует нормам по жирно-кислотному составу и количеству влаги в масле.

Как известно, одним из показателей качества сливочного масла является массовая доля влаги. Так как продукт готовили с серьёзными нарушениями, то употреблять его не рекомендуется – это может быть опасно для здоровья.

Также в нижегородском референтном центре Россельхознадзора сообщается, что масло поставлялось на прилавки нижегородских магазинов из Москвы. Однако, грозит ли производителю наказание за фальсификацию продукта - не сообщается.

Напомним, что специалисты Россельхознадзора выявили некачественную колбасу нижегородского производства.

На проверку поступила вареная молочная колбаса категории «Б», изготовленная в нашем регионе. Взятая проба показала несоответствие ГОСТу по массовой доле белка, его было заметно меньше, чем нужно.