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Общество31 августа 2021 11:02

Специалисты Россельхознадзора выявили некачественную колбасу нижегородского производства

Проба показала недостаточное содержание белка
Мария СОРОКИНА
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Пробы были взяты из колбасы категории "Б".

Пробы были взяты из колбасы категории "Б".

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Колбаса нижегородского производства оказалась некачественной, сообщили в пресс-службе нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

На проверку поступила вареная молочная колбаса категории «Б», изготовленная в нашем регионе. Взятая проба показала несоответствие ГОСТу по массовой доле белка, его было заметно меньше, чем нужно.

- У любого мяса есть различные сорта. На первом этапе мясо сортируется в основном по жирности и наличию соединительной ткани. Те части, где больше соединительных тканей, идут на более низкопробную продукцию, которая содержит меньше белка и больше жиров. Продукция, где больше мышечной ткани, идет в основном на натуральные цельнокусковые полуфабрикаты, - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что при выборе мясных продуктов важно обращать внимание на состав. Производитель обязан указывать всю информацию о продукте на этикетке.