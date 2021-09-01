Панорамные качели по эскизу девятилетнего нижегородца установили в парке «Швейцария» Фото: пресс-служба администрации Нижегородской области

Панорамные качели по эскизу девятилетнего нижегородца Ильи Цветкова появились в парке «Швейцария». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижегородской области.

Так, панорамные качели с видом на р.Оку полностью повторяют рисунок девятилетнего нижегородца Ильи Цветкова – он победил в конкурсе «Мой парк – моя Швейцария».

- Качели официально называются «цветковскими», потому что Илья создал их дизайн. Дизайн – это не всегда четкая схема, главное – идея. Думаю, это далеко не последний раз, когда объекты в парке «Швейцария» появляются таким образом: ребенок придумал, взрослый проработал, а парк сделал, – сообщила арт-директор парка «Швейцария» Юлия Скугаревская.

Совсем скоро подрядчик обещает закончить все работы в «Швейцарии» и парк полностью будет радовать жителей Нижнего Новгорода.

- Раньше я панорамные качели видел только в Москве, поэтому и нарисовал их – хотел, чтобы и у нас такие были, – рассказал поделился своими эмоциями сам мальчик.

Напомним, что нижегородский парк «Швейцария» частично открыт в Нижнем Новгороде. На данный момент нижегородцам доступна территория от остановки «Улица Медицинская» до памятника воинам-интернационалистам. Корреспондент «Комсомолки» побывал в обновленном парке. Рассказываем, какие локации доступны для посещения.