Штольни на Волжско-Окском склоне парка «Швейцария» начали разрушаться

Штольни на Волжско-Окском склоне парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает портал "В городе N" со ссылкой на департамент благоустройства городской администрации.

Дренажно-штольневая система представляет собой систему вертикальных колодцев и горизонтальных штолен с наклонным полом и строится на склонах гор для отвода грунтовых вод и предотвращения оползней.

На Волжско-Окском склоне города в общей сложности располагаются 63 дренажных штольни, в том числе 22 из них - на территории парка «Швейцария». При этом 14 из них осуществляют отвод воды от железнодорожного полотна Ромодановской железной дороги.

В рамках благоустройства территории штольни обследованы. На сегодняшний день сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии - на участках штолен с деревянным окладом обнаружены прогибы, смещения стоек, завалы и обрушения, а на участках с железобетонными балками и бетонными блоками: нарушение геометрии обделки, заваливание стоек, коррозия, частичное разрушение бетона стоек и вершников с оголением арматуры.

Ремонт разрушающихся штолен проведут уже в рамках второго этапа благоустройства «Швейцарии».

Напомним, что нижегородский парк «Швейцария» частично открыт в Нижнем Новгороде. На данный момент нижегородцам доступна территория от остановки «Улица Медицинская» до памятника воинам-интернационалистам. Корреспондент «Комсомолки» побывал в обновленном парке. Рассказываем, какие локации доступны для посещения.