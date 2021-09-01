Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2021 12:26

Движение по улице Провиантской временно приостановят в Нижнем Новгороде

Объезд будет организован по прилегающим улицам
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Движение по улице Провиантской временно приостановят в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение по улице Провиантской временно приостановят в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги по улице Провиантской в Нижнем Новгороде 2 сентября с 11.00 до 15.00. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта по улице Провиантской затронет участок дороги от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде 2 сентября с 07.00 до 22.00. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет по проспекту Гагарина участок дороги около дома №29. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.