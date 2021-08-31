Движение по улице Светлоярской временно ограничат в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде с 00.01 1 сентября до 23.59 1 октября. Причиной станут капитальный ремонт дороги и переустройство инженерных коммуникаций. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет участок дороги от улицы Мокроусова до улицы Торфяной. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что одностороннее движение введут на улице Кожевенной в Нижегородском районе Нижнего Новгорода с 17 сентября, а также на прилегающих к ней участках.

Благодаря нововведению удастся повысить пропускную способность этих узких улиц, в том числе повысить безопасность участников дорожного движения.