«Поезда здоровья» уже побывали в 273 населенных пунктах Нижегородской области. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Специалисты «Поездов здоровья» провели больше 55 тысяч исследований. Свыше 22 тысяч человек смогло получить консультации узких специалистов.

В курортном поселке Зеленый город специалисты провели здесь 182 консультации и 376 исследований. На дообследование направлено 32 человека, один госпитализирован.

- В Зеленом городе, несмотря на то, что он расположен в черте Нижнего Новгорода, не у всех жителей есть возможность проконсультироваться сразу у нескольких узких специалистов. Именно поэтому каждый год мы останавливаемся здесь. Наиболее востребованными остаются консультации кардиолога, офтальмолога, невролога и терапевта, - рассказал Руслан Колесников.

В рамках работы «Поездов здоровья» в Нижегородской области также проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Сейчас продолжается модернизация и дооснащение «Поездов здоровья». Недавно, к примеру, было получено три передвижных цифровых рентгеновских комплекса на базе автомобилей «КамАЗ».

Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что одна из приоритетных задач в сфере здравоохранения, которую поставил президент Владимир Путин, - это обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. На сегодняшний день «Поезда здоровья» - именно тот формат, который позволяет эффективно и быстро решать поставленную задачу, в том числе в части принятых мер по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.