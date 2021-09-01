Нижегородский легкоатлет Андрей Вдовин установил новый мировой рекорд на Паралимпиаде-2020 в Токио

Андрей Вдовин в Токио

Нижегородский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал «золото» Паралимпиады-2020 в Токио 1 сентября.

В своей категории Т-37 он пробежал дистанцию в 400 метров за 49,34 секунды и тем самым установил новый мировой рекорд. Вторым финишировал победитель предыдущего финала на 100 метров американец Ник Мэйхью, его результат 50,26 секунды. «Бронзу» взял еще один российский спортсмен Чермен Кобесов, преодолевший дистанцию за 50,44 секунды.

Отметим, что у Вдовина уже есть одна медаль с этой Паралимпиады. 27 августа он завоевал «серебро» на 100-метровке. «Комсомолке» он рассказал, что тот старт был тяжелым во всех отношениях.