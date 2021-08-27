«Я избалован золотыми медалями»: нижегородский легкоатлет Андрей Вдовин рассказал об эмоциях после выступления на Паралимпийских играх-2020 в Токио

Андрей Вдовин с серебряной медалью Паралимпиады-2020. Фото предоставлено спортсменом.

Нижегородский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде -2020 в Токио. На дистанции 100 метров Вдовин показал результат 11,18 секунды. Сразу после церемонии награждения спортсмен рассказал «Комсомолке» о впечатлениях от своего первого и весьма успешного паралимпийского старта.

- Наверное, я избалован золотыми медалями, поэтому на финише серебром был не особо доволен. В целом это, конечно, очень круто. Старт был очень тяжелый во всех планах – и эмоционально, и физически из-за погоды. И все же я выложился на все 100% и пробежал по личному времени, поэтому свой результат считаю неплохим, - рассказал Вдовин.

Серебряная медаль из Токио. Фото предоставлено спортсменом

В карьере Вдовина действительно много побед на различных соревнованиях. Но в этом забеге первым финишировал американец Ник Мэйхью с рекордным результатом 10,95 секунды. Вдовин признался, что крайне удивлен такому стечению обстоятельств, ведь раньше никогда не пересекался на соревнованиях с этим бегуном.

- Он появился из ниоткуда за месяц до Паралимпийских игр, и о нем вообще ничего неизвестно. Поэтому к нему очень много вопросов касательно соответствия нашему классу T-37. Он, вроде как, капитан национальной сборной по футболу 7 на 7 с церебральным параличом. Но пришел в легкую атлетику, и в первый же день переписал все рекорды! Раньше рекорд был 11,42секунды, а он пробежал 10,95. «Это просто невероятно!» —заметил спортсмен.

Других участников забега Андрей знает хорошо. С многими из них пересекался на международных стартах, в том числе, на чемпионатах мира.

- В принципе, третье место индонезийца было ожидаемо, - продолжил Вдовин, - он с нами и в Дубае был в 2019 году (на этих соревнованиях Вдовин завоевал «золото», прим.). Финишировал, кажется, вторым или третьим. Бразильцы тоже сильные соперники. Они оказались за ним, но результаты плотные. Единственное, что было для меня неожиданностью, так это то, что предыдущий чемпион паралимпийских игр на дистанциях 100 и 400 метров Шарль Дю Туа из Южной Африки отобрался в финал с последним временем - 11,58 секунды. В финале я даже не увидел сразу, какое место он занял.

У спортсмена и не было времени даже толком посмотреть протоколы. Сразу после финиша их повели на награждение, а затем так же, в режиме нон-стоп посадка на автобус и трансфер до места проживания. В этот короткий отрезок он успел побеседовать с другим российским бегуном Черменом Кобесовым, который на этой дистанции был четвертым.

- Мы с ним пообщались, ему очень сильно обидно проиграть одну сотую, и остаться без медали. Это очень обидно! Я думаю, российская сборная в этом забеге рассчитывала на две медали. Не получилось, - сказал нижегородец.

В родном Дзержинске у Андрея имеется своя группа поддержки – семья, друзья, коллеги, просто знакомые люди. Многие из них смотрели соревнования, или отслеживали результаты в новостях.

Вот что говорит об их поддержке сам спортсмен: Все рады за меня даже потому, что я просто поехал. Им не важно, какое я место займу. Будут рады абсолютно любому моему выступлению. Поборемся! Впереди дистанция400 метров, которая должна даться мне гораздо легче. Там совсем другая работа, важна не только скорость, но дыхательная подготовка, выносливость.