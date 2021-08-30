Одностороннее движение введут на улице Кожевенной с 17 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Одностороннее движение введут на улице Кожевенной в Нижегородском районе Нижнего Новгорода с 17 сентября, а также на прилегающих к ней участках. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
А именно одностороннее движение начнёт действие:
- по переулку Казарменному на участке от дома №1 по Нижневолжской набережной до дома №1А;
- по улице Кожевенной на участке от переулка Казарменного до переулка Кожевенного;
- по Рыбному переулку от улицы Кожевенной до Нижневолжской набережной.
Благодаря нововведению удастся повысить пропускную способность этих узких улиц, в том числе повысить безопасность участников дорожного движения.
В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменения движения в районе улицы Кожевенной.
Отметим, ради обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей вводятся ограничения остановки и стоянки на участках улицы Кожевенной и переулков Рыбного и Казарменного. Автомобили водителей, нарушивших правила, будут перемещены на охраняемую стоянку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!