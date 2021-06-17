Фестиваль стрит-арта Место 2021 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий и главные участники

5-й фестиваль "Место" соберет более 20 уличных художников Фото: организаторы фестиваля

Пятый фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 20 июня, сообщают организаторы. В эти дни российские и зарубежные художники создадут новые объекты уличного искусства и проведут экскурсии по улицам города.

Публикуем программу фестиваля «Место» - 2021 в Нижнем Новгороде:

17июня

10:00 — официальный старт создания уличных работ; 11:00 — начало стрит-арт квеста; 12:00 — начало работы торговой онлайн-площадки Honestly Platform; 13:30-15:30 —автобусная стрит-арт экскурсия Никиты Nomerz; 15:00-16:30 — стрит-арт экскурсия от #streetartnn; 16:00 — начало работы выставок на площадке Terminal A (улица Фильченкова, 10, ЦУМ, 5 этаж), в том числе, фестиваль наклеек ФАН, организованный FYMers и проект Оли INEY «20 кадров в секунду»6 16:00 — экскурсия по фестивалю наклеек т Миши Samek и Нади Move; 16:30 — public talk с организаторами проекта ФАН; 17:00-19:00 — стрит-арт экскурсия от Ани Сорокиной 19:00 — вечеринка, посвященная открытию фестиваля на улице Рождественской, 11.

18 июня

13:00-14:30 — стрит-арт экскурсия куратора Майи Ковальски; 14:00-16:30 — посещение студии «Зерно» наулице Варварской, 32; 15:00-18:30 — прогулки с художниками Лидой Birdly и Синим Карандашом; 19:00-20:00 — открытие выставки Дмитрия Аске «Отблеск будущего».

19 июня

11:00-15:00 — на площадке Terminal A команда FYMers расскажет о стикерах и постерах;

12:00-13:00 — свою стрит-арт экскурсию с интерактивом проведет Елена Лисица; 13:00 — artist talk с Дмитрием Aske в галерее 9Б (улица Октябрьская, 9б); 14:00-16:30 — посещение студий Your mums knight и Impulses (Варварская, 32); 14:30-16:00 — стрит-арт экскурсия Ани Сорокиной; 15:00-18:00 — автобусная экскурсия на проект «Сад им.» в Нижегородском крематории с художником Артемом Филатовым и ландшафтным архитектором Яной Маркеловой; 15:00-16:00 — лекция куратора из Финляндии Matti Lankinen в пространстве Terminal A; 15:30-17:00 — стрит-арт экскурсия — Димы Четыре; 17:00 — открытие выставки Futuro minor на Рждественской, 6; 19:00-20:00 — показ документально фильма «Место'20» на площадке Terminal A.

20 июня

11:00-15:30 — экскурсии Ани Сорокиной, Елены Лисицы, Никиты Nomerz и Димы Четыре; 13:00-16:00 — визит в мастерскую «Тихая» на улице Ульянова, 4б; 15:00 — старт программы закрытия фестиваля «Почаина» на улице Почаинской, 17 (все остальные мероприятия далее будут проходить по этому же адресу; 15:30-16:00 — урок по работе с трафаретами от Нади Move в пространстве «Штаб»; 16:00-17:00 — лекция австрийского куратора стрит-арт проектов Leonhard Gruber в «Штабе»;

17:00-19:30 — танцевальный контекст от 23МАРТ; 17:00-18:00 — Создание комикса фестиваля «Место5» (6+) в «Штабе»; 18:00-20:00 — Скетч-баттл, подведение итогов, награждение победителей; 21:00 — Концерт: МС Сенечка; 22:00 — DJ-сет в «Карго».

В этом году в рамках фестиваля на улицах горда появится более 20-ти новых арт-объектов. Некоторые работы будут созданы после 20 июня. С онлайн-картой объектов уличного искусства можно ознакомиться здесь.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Место» собрал в Нижнем Новгороде 17 российских художников.