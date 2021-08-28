В выходные в Нижнем Новгороде ожидается солнечная погода с похолоданием

В выходные на этой неделе нижегородцев ожидает хотя и преимущественно солнечная, но прохладная погода. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

В утренние часы в субботу синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит не более +17 градусов. Ветер будет в основном дуть с востока со скоростью 3,7 метра в секунду. Днем воздух прогреется до +20 градусов, а ветер поменяет направление на северо-западное. К вечеру температура воздуха опустится до 11 градусов. Однако, по прогнозам синоптиков, ночь ожидается холодной – всего 8 градусов.

Воскресный день обещает быть ясным. Температура утром составит 13 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше 21 градусов. Также ожидается, слабый северо-восточный ветер. Ночью похолодает сначала до 13 градусов, а затем станет еще холоднее – температура воздуха опустится до 7 градусов.

Напомним, что погода в Нижнем Новгороде 23-29 августа: 30-градусная жара сменится похолоданием. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде 23-29 августа.

Прогноз погоды на август, а именно на ближайшие семь дней, обещает быть куда более комфортным для жителей нашего города и порадовать нижегородцев, давно уставших от 30-градусной жары.