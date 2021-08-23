Погода в Нижнем Новгороде 23-29 августа: 30-градусная жара сменится похолоданием Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Прогноз погоды на август, а именно на ближайшие семь дней, обещает быть куда более комфортным для жителей нашего города и порадовать нижегородцев, давно уставших от 30-градусной жары. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде на новой рабочей неделе 23-29 августа.

В понедельник, 23 августа, температура воздуха прогреется до +22 градусов. В этот день будет малооблачно, а к вечеру ожидаются осадки в виде небольшого дождя.

Практически те же условия синоптики прогнозируют и во вторник, 24 августа. Днем также будет малооблачно, но осадков в этот день не ожидается.

Уже в среду, 25 августа, день будет ясный, осадков не ожидается. Однако, температура воздуха опустится до +20 градусов. Максимальная скорость ветра, по данным Gismeteo, не превысит 7 метров в секунду.

Четверг, 26 августа, будет таким же, как и среда.

Положение дел немного изменится в пятницу – 27 августа: воздух прогреется до +25, а осадки в пятницу ещё не прогнозируются.

Выходные особенно порадуют нижегородцев – в суббота и воскресенье ожидаются солнечными. К субботе, 28 августа, ветер немного усилится до 9 метров в секунду. В этот день температура воздуха опустится до +22 градусов.

Затем в воскресенье, 29 августа, будет очень похожая погода: температура сохранится, а этот день будет солнечно и безветренно.