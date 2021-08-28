Систему безопасности с биосканированием установят в «Школе 800» в Нижнем Новгороде

Систему контроля и управления доступом с термометрией установят на всех входах в «Школе 800». Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на директора учебного заведения Елена Беленко.

Родители и другие лица смогут попасть в школу в ходе родительских собраний или крупных мероприятий. На это время рассматривается возможность работы службы охраны. Помимо всего прочего, внутри здания будет функционировать система видеоаналитики – она позволит быстро обнаружить ребенка, который получил травму, а также направить к нему помощь.

Беленко считает, что все это делает школу максимальной безопасной с точки зрения защиты от террористических угроз. Система видеоаналитики также поможет следить за ситуацией внутри школы, например направляя помощь ребенку, который получил травму.

- Так что, на мой взгляд, с точки зрения антитеррористической безопасности там сейчас максимально все продумано, — подчеркивает Елена Беленко.

Напомним, что строительство основного корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах Нижнего Новгорода завершено на 84%.

Сейчас заканчиваются монтажные работы на внутренних инженерных сетях, рабочие занимаются отделкой помещений внутри. Кроме того, благоустройство территории уже выполнили на 37%. Также, стало известно о готовности двух корпусов: в Автозаводском районе стрроительство завершили на 65%, а в Сормовском – на 57%.