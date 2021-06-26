В Нижнем Новгороде стали продавать поддельные сертификаты о вакцинации

Фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса начали продавать через интернет в Нижегородской области. Об этом сообщил в своем Instagram заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Министр здравоохранения региона также опубликовал фотографии поддельных документов: прививочный сертификат стоимостью 2 тысячи рублей, справка, освобождающая от прохождения вакцинации за тысячу рублей, и объявление о выдаче справки о прохождении вакцинации без прохождения процедуры в поликлинике. Он сообщил, что вся информация о продаже и покупке этих документов передана в полицию для заведения уголовного дела.

- Если вы столкнетесь с такой информацией, документом или есть сведения о медиках, которые в этом участвуют, прошу сообщить мне как можно быстрее. Реагирование будет максимально жестким, — написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что Мелик-Гусейнов рассказал, почему не видит необходимости в ПЦР-тесте или анализа на антитела перед вакцинацией от COVID-19. Также, сообщается, что осенью для прививки станет доступна однокомпонентная вакцина, которая также будет рекомендована к ревакцинации.