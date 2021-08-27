Лавочки и качели появились на Нижегородской ярмарке. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

Сейчас благоустройство Нижегородской ярмарки идет полным ходом. Однако, уже сейчас нижегородцы начали оценивать проделанную работу – в основном, изменения оценивают положительно. Теперь у главного ярмарочного дома появились удобные качели под тентами, канал с водой, места для отдыха в виде лавочек-клумб, современное освещение и арт объекты, а также установили навесы, которые будут защищать от солнца и дождя. Среди нововведений также имитация Шуховской башни и Баба ярмарка.

Так, необычный объект благоустройства «Ярмарочная баба» установлен недалеко от Главного ярмарочного дома. Он представляет собой женскую фигуру в платке и широкой юбке. Под ней располагается стол с лавочками. Теперь нижегородцы и гости города смогут спрятаться от непогоды под юбку Ярмарочной бабе на территории Нижегородской ярмарки.

Напомним, что новый логотип Нижегородской ярмарки представили в Главном ярмарочном доме в пятницу, 18 июня. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Дизайн логотипа разработала нижегородская дизайн-студия «Kurt», которая провела анализ рынка и конкурентной среды, а также изучила примеры подобных зарубежных и отечественных работ. Сообщается, что в основе логотипа, который украсит павильоны, малые архитектурные формы на благоустроенной территории и фирменную сувенирную продукцию выставочного комплекса, все так же будет лежать буква «Я».