Нижегородская ярмарка представила свой новый логотип

Новый логотип Нижегородской ярмарки представили в Главном ярмарочном доме в пятницу, 18 июня. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Об этом сообщает пресс-служба «Нижегородской ярмарки».

Дизайн логотипа разработала нижегородская дизайн-студия «Kurt», которая провела анализ рынка и конкурентной среды, а также изучила примеры подобных зарубежных и отечественных работ. Сообщается, что в основе логотипа, который украсит павильоны, малые архитектурные формы на благоустроенной территории и фирменную сувенирную продукцию выставочного комплекса, все так же будет лежать буква «Я».

- В новой айдентике Ярмарки было учтено желание использовать и развивать наследие. Поэтому была создана особая эмблема, в которой подчеркнуто отсутствуют тенденции сегодняшней графической моды, а рисунок и шрифт существуют вне времени, словно были созданы уже давно, - подчеркнул представитель нижегородской дизайн-студии «Kurt» Роман Штейн.

Напомним, что 300 млн рублей выделило безвозмездно АО "ОМК" на благоустройство Нижегородской ярмарки к юбилею города.