Строительство будущей развязки в Ольгино продолжается Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

К монтажу балок пролетных строений приступили на будущей транспортной развязке, строящейся в районе деревни Ольгино, на пересечении автодорог Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Подрядная компания приступила к строительству в начале мая 2020 года и уже выполнила на объекте переустройство газопровода, устройство свайного основания, а также опор путепровода.

Кроме того, на новой двухуровневой развязке на 85% завершили вынос инженерных коммуникаций, на 40% подготовили ливневую дождеприемную канализацию. В настоящее время рабочие также занимаются устройством насыпи и созданием дорожного полотна магистрали в направлении Богородска.

Напомним, что двухуровневая транспортная развязка в районе Ольгино составит почти 1,5 км, и будет насчитывать от четырех до шести полос движения. Это позволит увеличить пропускную способность и решить проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода, со стороны проспекта Гагарина.

- Эта стройка является самым масштабным мероприятием нацпроекта, но далеко не единственным. В текущем году мы планируем отремонтировать 881,1 километров автодорог в Нижегородской области - на 119 километров больше, чем в 2019-м. Региональная программа включает в себя почти 200 участков. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - один из ключевых национальных проектов, и сбавлять темпы работы по нему ни в коем случае нельзя, - ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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