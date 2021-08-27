Карту возраста домов составили для Нижнего Новгорода Фото: проект How Old Is This House

Карту возраста домов составили специалисты специально для Нижнего Новгорода. На ней собрана информация о годах постройки, названии, адресах зданий, архитектурных стилях и архитекторах. Об этом сообщает издательство «Кон-Тики».

Так, авторы проекта How Old Is This House - картографы Милана Глебова и Никита Славин - провели такого рода исследование. Известно, что ранее подобные проекты реализовали для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Владимира, Екатеринбурга, Воронежа, Калининграда и Пензы.

Интересна и задумка создателей: цветовая гамма карты основана на оттенках нижегородских закатов. При этом каждый из них отсылает к тому или иному историческому периоду. К примеру, оттенками желтого показаны здания, возведенные до 1920 года, красным — до 1960, синим — новостройки. На карте наглядно видно, что большая часть старых домов сосредоточена в центре города и вдоль берегов рек.

Также по ней можно отследить периоды строительства в Приволжской столице. Однако пока исследователям не удалось найти достоверную информацию по некоторым дореволюционным домам. Также, согласно данным исследователей, на конец 1920-х, 1930-х, 1950-х и 2010-е пришлись самые пики строительства в Нижнем Новгороде. Например, в 1958 году в городе появилось более 1500 зданий, большинство из которых составили пятиэтажные хрущевки в новых микрорайонах. В 2014 году было построено больше 1000 домов, после чего начался спад.

Как отметили сами создатели карты и исследователи, она будет полезна для дальнейших городских исследований, а дополнить ее могут все желающие.

Напомним, что более 500 тысяч кв.м. построят около площади Сенной в рамках масштабных проектов.

Так, коммерческую и жилую недвижимость построят рядом с новой станцией метро. Под коммерческие объекты определена территория 286,5 тысяч квадратных метров, а под жилые – 230.