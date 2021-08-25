Чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области с 26 по 31 августа ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников сохранится в большинстве районов Нижегородской области и в Нижнем Новгороде с 26 по 31 августа согласно данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Уровень пожароопасности достигнет 4 и 5 классов.
– Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи, – добавили в ФГБУ.
ГУ МЧС по Нижегородской области поделилось рекомендациями с населением:
- соблюдайте все правила пожарной безопасности;
- соблюдайте запрет на посещение лесов;
- не жгите мусор на садовых участках, вблизи леса, не разводите костёр в лесу;
- не бросайте горящие окурки в траву;
- не оставляйте в лесу пропитанные горючими веществами материалы;
- не оставляйте на солнечной поляне бутылки, стекло и другой мусор.
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