Обновление площади Революции в Нижнем Новгороде стартует в сентябре

Первый этап благоустройства пройдет на участке у домов с нечетными номерами. Фото: ИРГСНО

Работы по благоустройству площади Революции в Нижнем Новгороде планируют начать в сентябре, сообщает АНО «Центр 800».

Подрядчиком на создание проектно-сметной документации и выполнение первого этапа благоустройства выбрана компания ООО «Горстрой». Стоимость работ по контракту составляет 139,69 млн рублей.

- Подрядчику предстоит благоустроить территорию, расположенную на площади Революции со стороны нечетной нумерации домов, ограниченную улицами Даля и Советской, проезжей частью площади Революции и красной линией застройки, - говорится в сообщении.

Работы будут проходить в рамках программы «Среда 800» и должны быть завершены до конца текущего года.

Отметим, что концепцию преображения площади разработали в архитектурных бюро MLA+ и OTS Lab под кураторством ИРГС НО.