Несмотря на то, что здание железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде реконструировали к Чемпионату мира по футболу 2018 года, прилегающую к нему территорию благоустроили лишь частично. Она нуждается в комплексном подходе и развитии, считают представители архитектурного бюро MLA+ из Санкт-Петербурга и OTS Lab. 26 мая они представили нижегородцам предварительную концепцию благоустройства, которая превратит площадь Революции в более уютное и комфортное пространство для людей и транспорта.

Разработке концепции предшествовало предпроектное социокультурное исследование, включая анкетирование, экспертные интервью и консультации. В результате удалось выявить существующие проблемы территории: отсутствие комфортных мест отдыха, неудобная организация транспортных и пешеходных потоков, нехватка озеленения, отсутствие безбарьерной среды, плохое качество уборки территории и тротуарного покрытия, стихийные парковки. По мнению нижегородцев, на площади не хватает освещения, удобной навигации, а также мест продажи сувениров, выпечки и напитков.

Транспортную схему хотят менять в первую очередь

Зеленые островки, памятник и удобная навигация: как может измениться площадь возле железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. Эскиз: MLA+

Как рассказала представитель MLA+ Алена Барсукова, благоустраивать и развивать площадь планируется в четыре этапа. Первым делом архитекторы предлагают улучшить существующую транспортную ситуацию. На втором этапе, там останется три полосы для автомобилей и две - для общественного транспорта. На третьем и четвертом этапах планируется постепенно убрать все автомобильное движение, оставив только трамваи и автобусы.

Бюро предлагает перенести остановку общественного транспорта, которая сейчас находится возле Царского павильона. Она не справляется с существующей нагрузкой, поэтому переместится к административному зданию метрополитена. На ее месте предлагается оставить зону парковки туристических автобусов и транспорта дальнего следования.

Кроме того архитекторы считают, что территория возле вокзала плохо связана с большой площадью, расположенной через дорогу. Эти пространства хотят связать с помощью двух пешеходных переходов, чтобы постепенно произошло сращивание двух частей площади Революции. Архитекторы надеются, что в будущем они будут работать как единое общественное пространство.

Одна большая парковка

Пешеходный переход предлагается создать сразу при выходе из здания вокзала. Визуализация:MLA+

Архитекторы считают, что сегодня привокзальная площадь оставляет впечатление одной большой парковки. Их, а также навязчивые вывески и стихийную рекламу первым делом видят люди, выходящие из здания вокзала. А вот с удобством навигации и переходом на другую сторону, на площади есть большие проблемы. Все это заставляет гостей чувствовать себя брошенными и вызывает непонимание, куда следует направиться.

Исправит ситуацию пешеходный переход, который можно организовать сразу при выходе из здания вокзала, считают архитекторы. Предусматривается также понятная навигация, которая поможет разобраться, где находятся остановки, туалет и другие важные объекты. Кроме того, будет предусмотрена тактильная навигация для людей с ограниченными возможностями. Предлагается создать для этой территории и единый дизайн-код, очистив пространство от вывесок и беспорядочной рекламы.

Новая остановка и зеленая зона возле здания метрополитена

Перед зданием метрополитена может появиться остановка общественного транспорта. Визуализация:MLA+

Нужно оживить территорию, примыкающую к административному зданию Нижегородского метрополитена, считают в MLA+. Сегодня там есть ненужные объекты, такие как забор и большая зона проезда, которая мало используется. Есть навигация, но из нее непонятно, где находятся кассы, туалет и остановка. Она говорит об объектах, расположенных далеко, например, о здании Нижегородской ярмарки. Сотрудники бюро пришли к выводу, что навигация не выполняет своих функций. Нуждается в замене здесь и дорожное покрытие.

На месте этого пустыря предлагается создать остановку общественного транспорта, которая примет транспортный поток вместо павильона, расположенного возле Метромоста. Рядом со зданием метрополитена появится озелененная территория и памятник, связанный с Великой Отечественной войной. Предлагается также организовать более комфортную парковку и создать навигацию, информирующую об объектах, находящихся поблизости. Последняя должна быть исполнена на нескольких языках и адаптирована для граждан всех категорий, выключая инвалидов.

Территория возле ЦУМа и ТЦ «Республика»

На площади возле ЦУМа и торгового центра «Республика», предлагается обустроить зеленые островки, которые позволят с комфортом проводить там время. Предлагается также создать туристический информационный центр с общественным туалетом и велопарковками.

Авторы концепции отмечают, что сейчас там присутствует большое количество рекламы, которая заслоняет павильон метро. Отсутствует зелень и места, где можно укрыться от дождя, отгородиться от шума проезжей части. Нет на площади и навигации, которую предлагается создать. Кроме того, есть автопарковка, съедающая большую часть территории.

Площадь возле ЦУМа и ТЦ «Республика». Визуализация:MLA+

Как пояснили архитекторы, они стремятся создать возле железнодорожного вокзала ядро, которое сконцентрирует базовые общественные функции.

Проблему многочисленных ларьков планируется решить за счет нескольких павильонов, дизайн которых сейчас прорабатывается. Архитекторы уверены, что так они избавят площадь от навязчивых вывесок мелких организаций и сделают дизайн торговых точек более дружелюбным.

Ознакомиться с предложениями MLA+ и OTS Lab более подробно можно на Youtube-канале Института развития городской среды Нижегородской области. Кроме того, предварительные концепции представлены на сайте проекта «#Среда800». Архитекторы призывают нижегородцев присылать свои предложения и высказывать замечания, которые будут учтены при дальнейшей работе над проектами.

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