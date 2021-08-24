В Балахне председателя СНТ убило током при попытке установить уличный фонарь

Очевидцы вызвали скорую, но мужчина скончался до приезда медиков.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В одном из садовых товариществ Балахны произошла трагедия: там убило током председателя, который пытался самостоятельно наладить уличное освещение в СНТ.
Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, несчастный случай произошел в начале августа в садовом товариществе №2 АО «Волга», которое находится в районе улицы Полевой.
35-летний председатель товарищества Дмитрий И. – в прошлом электромонтажник, поэтому решил не нанимать специалиста за деньги, а разобраться с уличным освещением в родном товариществе самостоятельно. Он залез на столб на въезде в СНТ и попытался установить там фонарь, однако получил сильный удар током.
- Со столба его снимали очевидцы, они же вызвали МЧС и скорую помощь. К сожалению, мужчина скончался до приезда медиков, - констатировал источник.
Тело погибшего было направлено в морг Балахны для установления точной причины смерти.
Напомним, недавно в Нижнем Новгороде убило током девятилетнего мальчика. Это произошло прямо на территории школы в Сормовском районе.