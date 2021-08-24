Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2021 14:38

В Балахне председателя СНТ убило током при попытке установить уличный фонарь

Со столба мужчину снимали очевидцы
Валерия МУРОМЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Очевидцы вызвали скорую, но мужчина скончался до приезда медиков.

Очевидцы вызвали скорую, но мужчина скончался до приезда медиков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из садовых товариществ Балахны произошла трагедия: там убило током председателя, который пытался самостоятельно наладить уличное освещение в СНТ.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, несчастный случай произошел в начале августа в садовом товариществе №2 АО «Волга», которое находится в районе улицы Полевой.

35-летний председатель товарищества Дмитрий И. – в прошлом электромонтажник, поэтому решил не нанимать специалиста за деньги, а разобраться с уличным освещением в родном товариществе самостоятельно. Он залез на столб на въезде в СНТ и попытался установить там фонарь, однако получил сильный удар током.

- Со столба его снимали очевидцы, они же вызвали МЧС и скорую помощь. К сожалению, мужчина скончался до приезда медиков, - констатировал источник.

Тело погибшего было направлено в морг Балахны для установления точной причины смерти.

Напомним, недавно в Нижнем Новгороде убило током девятилетнего мальчика. Это произошло прямо на территории школы в Сормовском районе.