В Балахне председателя СНТ убило током при попытке установить уличный фонарь

Очевидцы вызвали скорую, но мужчина скончался до приезда медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из садовых товариществ Балахны произошла трагедия: там убило током председателя, который пытался самостоятельно наладить уличное освещение в СНТ.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, несчастный случай произошел в начале августа в садовом товариществе №2 АО «Волга», которое находится в районе улицы Полевой.

35-летний председатель товарищества Дмитрий И. – в прошлом электромонтажник, поэтому решил не нанимать специалиста за деньги, а разобраться с уличным освещением в родном товариществе самостоятельно. Он залез на столб на въезде в СНТ и попытался установить там фонарь, однако получил сильный удар током.

- Со столба его снимали очевидцы, они же вызвали МЧС и скорую помощь. К сожалению, мужчина скончался до приезда медиков, - констатировал источник.

Тело погибшего было направлено в морг Балахны для установления точной причины смерти.

Напомним, недавно в Нижнем Новгороде убило током девятилетнего мальчика. Это произошло прямо на территории школы в Сормовском районе.