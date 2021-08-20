Указатели с опечатками заменили в Нижегородском метро

Указатели с ошибками заменили в Нижегородском метро на станции «Парк Культуры». Об этом «Комсомольской правде Нижний Новгород» сообщили в МП «Нижегородское метро».

По информации нижегородского метрополитена, вывеску с опечатками установили 6 августа. Позже были замечены ошибки, после чего их справили.

Так, после поставщику направили претензия и уже 12 августа в метро поступили исправленные указатели.

- 13 августа, на следующий день, исправленные указатели установили на станции «Парк Культуры», — рассказали МП «Нижегородское метро».

Напомним, что указатели с ошибками и опечатками появились в нижегородском метро. Два таких указателя нижегородцы заметили на станции метро «Парк культуры» в Автозаводском районе. Фотографии этих вывесок сразу же оказались в соцсетях.

Так станция «Кировская» в англоязычном варианте написана как «Ikirovskaya». На другой вывеске иностранным туристам предлагают пройти «To the t rains», то есть, к дождям.

Кроме того, не везде в местах смягчения звука присутствует апостроф. Например, он отсутствует в английской версии названия станций метро «Комсомольская» и «Горьковская», зато присутствует в названии «Двигатель Революции».