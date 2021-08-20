Коттедж с сауной и золотым унитазом выставили на продажу в Нижнем Новгороде

Коттедж с сауной и золотым унитазом выставили на продажу в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Объявление появилось на сайте GiperNN.

Так, приобрести роскошный особняк можно за 199 млн рублей. К дому прилагается участок 82 сотки, а также два здания площадью 500 и 200 кв.м.. Также там есть собственная баня, бассейн, сауна и четыре гаража с автомойкой. На территории участка находятся сад, беседка и ангар для животных.

Сам коттедж представляет собой трехэтажное здание с 7 комнатами и большой просторной кухней на 70 кв метров. В нем есть система очистки воздуха и воды, охраны и видеонаблюдения, а также кондиционеры. Именно здесь, в цоколе, находится сауна, в санузле которой установили золотой унитаз.

В доме поменьше 6 комнат и кухня – его построили только в этом году.

Напомним, что самую дорогую квартиру в Нижнем Новгороде продают за 74,4 млн рублей. Квартира с видом на Волгу расположена на Верхневолжской набережной.

Самая дорогая квартира города находится на Верхневолжской набережной в многоквартирного клубного дома класса de-luxe в ЖК «Royal Landmark». Она расположена на 6 этаже, а общая площадь составляет 240 кв. метров.

В квартире расположены четыре комнаты. А общая жилая площадь составляет 96 квадратных метров, из которых только площадь кухни составляет 34,7 кв. м.