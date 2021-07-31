Самую дорогую квартиру в Нижнем Новгороде продают за 74,4 млн рублей

В Нижнем Новгороде на продажу выставили самую дорогую квартиру в городе. Ее оценили в 74,4 млн рублей. Об этом сообщает GiperNN.

Самая дорогая квартира города находится на Верхневолжской набережной в многоквартирного клубного дома класса de-luxe в ЖК «Royal Landmark». Она расположена на 6 этаже, а общая площадь составляет 240 кв. метров.

В квартире расположены четыре комнаты. А общая жилая площадь составляет 96 квадратных метров, из которых только площадь кухни составляет 34,7 кв. м.

Кроме всего прочего, в стоимость недвижимости также уже включена собственная веранда, попасть на которую можно из квартиры на персональном лифте. С нее будущим жильцам откроется вид на историческую часть города, набережную и Волгу.

Для жителей данного жилового комплекса преимуществами также являются закрытая охраняемая территория, подземный паркинг и коммунальное обслуживание 24/7.

Напомним, что ранее стало известно: максимальный уровень цен на квартиры в новостройках Нижнего Новгорода - один из самых высоких в стране. Нижний Новгород стал третьим городом по этому показатель. Также столица Прриволжья уверенно держится в рейтинге ТОП-10 с самыми дорогими квартирами в строящихся домах

И лидером рейтинга самых дорогих новостроек Нижнего Новгорода становится жилой комплекс Royal Landmark на Нижневолжской набережной, 10/1. Самая дорогая квартира в 6-этажном доме обойдется в 66 млн рублей. Ее площадь составляет 179,4 кв. м (367,9 тыс. рублей за кв. м), в стоимость включено машиноместо в подземном паркинге.