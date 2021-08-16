Движение в центре Нижнего Новгорода временно приостановят Фото: сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства

Движение транспорта будет временно приостановлено в центре Нижнего Новгорода с 00.01 17 августа до 06.00 24 августа. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет пл. Минина и Пожарского (на участке от ул. Варварской до ул. Минина), ул. Ульянова (на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского), ул. Минина (на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского), Верхне-Волжскую набережную (на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского). Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Из-за изменений автобусные маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, межмуниципальный автобусный маршрут 304 будут следовать по Варварской улице, улице Пискунова в оба направления, автобусные маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 в направлении улицы Минина – по Варварской улице, улице Пискунова; в направлении площади Свободы – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице. Разворот автобусов маршрутов А-1, А-68, Т-31 будет организован на площади Минина и Пожарского в районе Большой Покровской улицы.

Напомним, что движение в центре Нижнего Новгорода изменится с 14 августа.

С 00:01 до 23:59 14 августа движение перекроют по Нижневолжской набережной от улицы Широкой до Благовещенской площади, а также на Благовещенской площади и площади Маркина.