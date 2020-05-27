Сухой фонтан, зимний каток и фотозона «Столица закатов»: Как изменится Нижневолжская набережная к 800-летию города

Нижневолжская набережная, пожалуй, одна из самых проблемных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Вокруг нее было столько споров и скандалов, что хватило бы на целый десяток объектов. Чего стоит один только синий забор, торжественный снос которого превратился в общегородской праздник!

К счастью, летом 2018 года реконструкция набережной все же была завершена. Однако и к ней у нижегородцев возникали вопросы: одним не хватало зелени, другим – кафе. Чтобы довести набережную «до ума» архитекторы разработали новую концепцию благоустройства и представили ее на суд нижегородцев. Стоит отметить, что это лишь предварительный вариант. И, ознакомившись с ней, горожане могут оставлять свои замечания, пожелания и комментарии на сайте проекта #Среда800.

Масштабное озеленение

Нижегородцы не раз жаловались, что на Нижневолжской набережной крайне мало зелени и совсем нет тени. Чтобы исправить эту ситуацию, в рамках новой концепции благоустройства на протяжении всей набережной планируется посадить высокие деревья и кустарники.

Набережную ожидает масштабное озеленение. ФОТО:https://sreda800.ru/

- С помощью кустарников мы сможем отделить проезжую часть, - рассказывают авторы концепции. – А с помощью деревьев можно создать столь желанную нижегородцами тень. Многие говорили о том, что хотели бы проводить пикники прямо на набережной в тени деревьев. К сожалению, на территории бетонной части набережной посадить деревья будет невозможно, поэтому там мы собираемся возвести специальные легкие конструкции. Одна из них может быть расположена в зоне фудкорта.

Фотозона «Столица закатов»

И среди самих горожан, и среди гостей города Нижний Новгород уже давно получил почетное звание «Столица закатов». Новая концепция благоустройства Нижневолжской набережной собирается увековечить этот бренд с помощью специальной фотозоны.

Почетное звание "Столица закатов" хотят увековечить. ФОТО: https://sreda800.ru/

- Этот объект будет располагаться неподалеку от фудкорта на фоне закатных далей, - рассказывают авторы концепции. – Здесь все желающие смогут полюбоваться знаменитыми закатами и сфотографироваться на их фоне.

Спортивная и детская площадки

На обновленной набережной найдется место и для любителей спорта, и для детей. В частности, спортивную площадку планируется расположить неподалеку от Канавинского моста и пешеходного перехода с улицы Рождественской.

На набережной будет и спортивная, и детская площадки. ФОТО:https://sreda800.ru/

Что касается детской площадки, то она будет расположена в районе фудкорта и надписи «Столица закатов». Правда, рассчитана она будет на совсем маленьких нижегородцев – в возрасте до десяти лет. Причем у многих горожан уже вызвал нарекания ее слишком простенький внешний вид.

Сухой фонтан и зимний каток

Недалеко от детской площадки в соответствии с новой концепцией планируется расположить сухой фонтан. Он должен стать всесезонным. Также большие изменения ожидают зону летнего кинотеатра.

- Здесь мы планируем установить стационарную сцену, - рассказывают разработчики. – В то время, когда трансляция на экране невозможна, здесь можно организовать проведение занятий по танцам или йоге.

У катера "Герой" должно появиться всесезонное кафе и точка проката. ФОТО: https://sreda800.ru/

Похожая судьба ожидает и амфитеатр у катера «Герой». Здесь могут быть комфортные посадочные места, где можно будет созерцать закаты. При этом на реке может быть создана летняя сцена, которая станет точкой для репетиций и выступлений артистов.

- У катера «Герой» мы планируем расположить всесезонное кафе и точку проката, - рассказывают разработчики. – Зимой эта площадь может быть превращена в каток, а летом станет зоной для проведения городских мероприятий. Здесь могут быть созданы мобильные сцены, организованные для каждого конкретного мероприятия.

Летняя сцена будет выходить прямо на реку. ФОТО: https://sreda800.ru/

Причалы и паромная станция

В соответствии с новой концепцией новую жизнь обретут и причалы на Нижневолжской набережной. Здесь будут оформлены входные группы причалов и организованы спуски к ним.

- На участке бетонной набережной мы планируем создать дополнительные точки притяжения, - говорят авторы проекта. – Здесь могут быть организованы лежаки, а также беседки двух разных типов. Они позволят горожанам укрыться от солнца.

На бетонной части набережной появятся беседки. ФОТО: https://sreda800.ru/

Ближе к паромной станции может быть создан парк с мостками на существующем природном берегу реки.

- Сейчас это место пользуется популярностью у рыбаков, поэтому мы планируем создать прогулочную зону, - продолжают авторы. – Здесь даже будет возможность выйти на реку с помощью системы понтонов. Это сделает данную территорию точкой притяжения для нижегородцев. Это технически сложное решение, и мы пытаемся его проработать совместно со специалистами.

Недалеко от парома может появиться спуск к воде. ФОТО: https://sreda800.ru/

Что касается самой паромной станции, то здесь разработчики предлагают расположить зону кафе, туалеты и зону укрытия от солнца.

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