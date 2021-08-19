В популярной соцсети стартовал челлендж к 800-летию города

К юбилею города челлендж #ЛюбимыйНижний в ВКонтакте. Его запустила группа Uma2rman. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородцы братья Кристовские опубликовали ролик, где призвали местных жителей показать, какую роль играет город в их жизни.

- Самые лучшие и креативные ролики увидят зрители гала-шоу «Начало нового», - сообщил режиссер шоу Илья Авербух.

Для участия в челлендже необходимо записать короткий вертикальный ролик, в котором отразить наиболее значимые моменты, связанные с Нижним Новгородом. Затем нужно добавить трек группы Uma2rman «Любимый город» к видео и выложить его в клипах ВКонтакте с хештегом #ЛюбимыйНижний.

Кроме того, в честь 800-летия города платформа ВКонтакте запустила мини-приложение «Ближний Нижний». Там можно найти лучшие места для прогулок и отдыха, принять участие в викторине об истории Нижнего и послушать тематические плейлисты, вдохновлённые Нижним Новгородом, «Закаты под музыку», «Салют на день города» и «Музыка 800-летия». Последний собрал песни исполнителей, которые выступят на гала-шоу в честь юбилея. Среди них — Баста, Feduk, Леван Горозия, группа Uma2rman.

Напомним, что круговой маршрут по кремлёвской стене запустят в Нижнем Новгороде 22 августа.

– Приглашаю нижегородцев стать частью истории обновлённого Кремля, – пишет глава региона. – Более двух километров лучших панорамных видов!

Самое интересное звучит следом: имена всех первопроходцев в буквальном смысле будут вписаны в историю города.