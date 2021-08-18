Круговой маршрут по кремлёвской стене запустят в Нижнем Новгороде 22 августа. Об этом информирует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Instagram.

– Приглашаю нижегородцев стать частью истории обновлённого Кремля, – пишет глава региона. – Более двух километров лучших панорамных видов!

Самое интересное звучит следом: имена всех первопроходцев в буквальном смысле будут вписаны в историю города.

– Всех гостей ждёт праздник с выступлением реконструкторов и творческих коллективов, – добавил Глеб Никитин. – Примите участие в главном историческом событии года.

Обход кремлёвской стены начнётся в 12:00 22 августа. Губернатор уточнил, что собираться люди будут у Дмитриевской и Ивановской башен.

Подробности регистрации можно узнать по ссылке: https://stena2021.timepad.ru/event/1740189/ .

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