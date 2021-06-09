Звёздный зал начнут модернизировать в Нижегородском планетарии 10 июня

Работы по модернизации звездного зала в Нижегородском планетарии начнутся 10 июня. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Большой звездный зал начнут модернизировать в Нижегородском планетарии 10 июня. На время проведения ремонтных работ объект будет закрыт для посещения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Увидеть обновленный зал нижегородцы смогут к празднованию 800-летия города.

- Финансирование будет частично областным, частично городским, частично - по партнерским программам с Роскосмосом и компанией Intel, - ранее рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram.

Известно, что проекционное оборудование приведут в соответствие с мировыми стандартами, оно станет современным и высокотехнологичным. Например, за счёт улучшения разрешения и яркости изображения, проекция на весь купол планетария будет не только создавать иммерсивный эффект, но и позволит зрителям полностью погрузиться в атмосферу происходящего.

Интерьер звездного зала также планируют обновить, в помещении появится многоканальная акустическая система и специализированные кресла для максимального комфорта нижегородцев.

Прилегающая к планетарию территория тоже будет благоустроена, здесь обустроят новый газон, установят урны и малые архитектурные формы.

- На следующий год планируем заявить проект в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Нужно привести в порядок все пространство от планетария до метромоста, чтобы люди, посетив планетарий, могли с комфортом погулять по набережной, - подчеркнул мэр.

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