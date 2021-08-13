Движение в центре Нижнего Новгорода изменится 14 августа Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Движение в центре Нижнего Новгорода изменится завтра, 14 августа. В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства поделились подробными сведениями на этот счёт.

С 00:01 до 23:59 14 августа движение перекроют по Нижневолжской набережной от улицы Широкой до Благовещенской площади, а также на Благовещенской площади и площади Маркина.

Схема изменённого движения по Нижневолжской набережной. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

– Объезд будет организован по прилегающим улицам, – уточнили в ведомстве. – Специалисты департамента призывают нижегородских автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Кроме того, временное перекрытие трёх улиц повлечёт за собой изменения автобусных маршрутов:

- автобус А-5 будет курсировать улицам Ильинской, Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления;

- автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 проследуют в направлении площади Свободы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, а в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице и Похвалинскому съезду;

- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 и межмуниципальный маршрут 304 будут ходить в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, а в направлении Канавинского моста – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице и Похвалинскому съезду;

- автобус А-45 будет курсировать в направлении улицы Минина – по улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, а в направлении площади Горького – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы и улице Горького;

- автобусы А-71, А-95 проследуют по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице до остановки "Площадь Минина и Пожарского", а в обратном направлении – от остановки "Площадь Минина и Пожарского" по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- маршрут автобуса Т-87 сократят до остановки "Стрелка".

Помимо этого, 14 августа до остановок "Благовещенская площадь" и "Стрелка" организуют дополнительные маршруты для удобства нижегородцев:

- А-1: площадь Лядова, проспект Гагарина, микрорайон Щербинки, Новинки, Окский берег;

-А-19: площадь Минина, улица Минина, улица Белинского, улица Полтавская, Высоково;

- А-26: проспект Гагарина, улица Бекетова, улица Ивлиева, микрорайон Кузнечиха-2;

- А-41: улица Горького, площадь Свободы, улица Ванеева, микрорайон Кузнечиха, микрорайон Цветы;

- А-43: площадь Лядова, проспект Гагарина, автовокзал Щербинки;

- А-45: площадь Минина, улица Минина, площадь Сенная, улица Родионова, микрорайон Верхние Печёры;

- А-61: площадь Свободы, улица Ванеева, улица Бринского, микрорайон Верхние Печёры;

- А-40: проспект Ленина, улица Веденяпина, Южное шоссе, микрорайон Юг;

- А-43: площадь Ленина, Московский вокзал, улица Долгополова;

- А-45: Московское шоссе, улица Рябцева, улица Чаадаева, 7 микрорайон Сормова, ЗКПД-4;

- А-48: Московское шоссе, Лесной городок, микрорайон Сортировочный;

- А-52: улица Бетанкура, улица Акимова, улица Бурнаковская;

- А-58: проспект Ленина, улица Дьяконова, проспект Октября, 52 квартал, улица Космическая;

- А-64: микрорайон Молитовский, улица Памирская, улица Дьяконова, микрорайон Соцгород-2;

- А-64: микрорайон Молитовский, улица Памирская, улица Дьяконова, микрорайон Соцгород-2;

- А-71: улица Коминтерна, Починки, 7 микрорайон Сормова, Торфопредприятие;

- А-95: улица Коминтерна, Починки, Копосово, улица Ясная, улица Дубравная.

В том числе работа трамваев №2 и троллейбусов №9 и №31 будет продлена до 23:00 в оба направления.

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