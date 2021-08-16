Новые ворота установили в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили нижегородцы в группе в ВКонтакте «Регион-52 | Нижний Новгород».

Так, не все жители города оценили новые ворота в парк, которые сделали на входе в реконструируемый к 800-летию города парк «Швейцария» у остановки «Ул. Батумская» на проспекте Гагарина, некоторые неоднозначно отнеслись к ним и даже были возмущены.

Раньше до начала работ в заборе именно на этом месте более 12 лет была дыра, через нее нижегородцы регулярно ходили.

- Один из входов в парк «Швейцария». Добро пожаловать в салун «Швейцария», - написали в группе в ВКонтакте.

Жители Нижнего Новгорода сравнили ворота в «Швейцарию» с входом в салун на Диком Западе.

Напомним, что Нижегородский кремль и парк «Швейцария» откроются для посещения в конце августа.

Большинство общественных пространств, где проходит реконструкция к 800-летию Нижнего Новгорода, будут открыты к юбилейной дате.

- Мы планируем открыть Нижегородский кремль в конце августа. Благодаря противооползневым работам удалось обезопасить стены крепости на 50 лет от негативного воздействия природных явлений. До конца августа планируем торжественно открыть обновленный парк «Швейцария». Готовность объекта – более 90 процентов, завершается реставрация входных групп, формирование прогулочных и беговой дорожек, создание детских и спортивных площадок, систем освещения и видеонаблюдения, - рассказал Глеб Никитин.

Много работы уже проделано: обновлены площадь Маркина и сквер Свердлова, площадка перед канатной дорогой, по всему городу установлены светодиодные светильники, реализуется проект «Чистое небо».