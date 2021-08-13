Нижегородский кремль и парк «Швейцария» откроются для посещения в конце августа

Нижегородский кремль был закрыт на реконструкцию все лето. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Большинство общественных пространств, где проходит реконструкция к 800-летию Нижнего Новгорода, будут открыты к юбилейной дате. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на рабочем совещании в режиме видеоконференции под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

- Мы планируем открыть Нижегородский кремль в конце августа. Благодаря противооползневым работам удалось обезопасить стены крепости на 50 лет от негативного воздействия природных явлений. До конца августа планируем торжественно открыть обновленный парк «Швейцария». Готовность объекта – более 90 процентов, завершается реставрация входных групп, формирование прогулочных и беговой дорожек, создание детских и спортивных площадок, систем освещения и видеонаблюдения, - рассказал Глеб Никитин.

Чкаловская лестница открылась после реконструкции 1 августа. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава региона подчеркнул, что другие объекты также находятся «в высокой степени готовности». Речь идет о Ярмарочной площади, Окской набережной, Большой Покровской, набережной Гребного канала. Еще продолжаются работы на Стрелке, в Александровском саду и Нижневолжской набережной.

Много работы уже проделано: обновлены площадь Маркина и сквер Свердлова, площадка перед канатной дорогой, по всему городу установлены светодиодные светильники, реализуется проект «Чистое небо». В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода отреставрировано более 100 объектов культурного наследия, обновлено около 1500 фасадов, реконструировано 466 гектаров общественных пространств, отремонтировано более 122 километров дорог.

Глеб Никитин заявил, что начатое благоустройство города продолжится и после юбилейной даты.

- [Юбилей] Это лишь контрольная точка, позволяющая определить промежуточные результаты. Уверен, что конкретная дата не должна быть завершением всего процесса преобразования города. Наша конечная цель – не просто отметить 800-летие, а провести модернизацию и перезагрузку Нижнего Новгорода по ключевым направлениям, – отметил он.