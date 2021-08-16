Вода семи озер Нижнего Новгорода не соответствует требованиям качества

Роспотребнадзор не рекомендует нижегородцам купаться в семи озерах города. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Несоответствие качества воды по микробиологическим показателям обнаружены на озере Силикатное (пляж по пр. Ленина, д.23), озерах Лунское, Пестичное, Светлоярское (оба пляжа) (Сормовский район), озерах Мещерское, Больничное, Сортировочное (оба пляжа).

Вирусологические, паразитологические показатели соответствуют нормативным. По санитарно-химическим показателям качество воды в водоемах Нижегородской области находится в пределах фоновых значений.

Управление Роспотребнадзора рекомендует нижегородцам купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей местах, а при купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуем следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой, это снизит риск заражения.

Напомним, что на Третьем озере лесопарка «Щелковский хутор» были выявлены превышения по микробиологическим показателям по данным на четверг, 17 июня.

В среду, 16 июня, в сумме было взято 260 проб воды для проверки на соответствие необходимым санитарно-эпидемиологическим показателям. Регулярный контроль качества воды и почвы осуществляется с 1 июня 2021 года , а документы для проведения санитарно-эпидемиологических проверок в этом году были поданы по 15 зонам рекреации водных объектов региона.