Роспотребнадзор не рекомендует нижегородцам купаться на одном из озер Щелоковского хутора

На Третьем озере лесопарка «Щелковский хутор» были выявлены превышения по микробиологическим показателям по данным на четверг, 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В среду, 16 июня, в сумме было взято 260 проб воды для проверки на соответствие необходимым санитарно-эпидемиологическим показателям. Регулярный контроль качества воды и почвы осуществляется с 1 июня 2021 года , а документы для проведения санитарно-эпидемиологических проверок в этом году были поданы по 15 зонам рекреации водных объектов региона.

Напомним, что на данный момент 12 из 15 водоемов Нижнего Новгорода были одобрены для купания и отдыха управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области. К ним относятся: озёра Лунское и Пестичное (Сормовский район), озера ПКиО II очереди по проспекту Молодёжный и в парке "им. 777-летия Нижнего Новгорода" (Автозаводский район), Первое озеро Щелоковского хутора (Приокский и Советский районы), озёра Сортировочное (пляж "Березовая роща") и Больничное (Канавинский район).