Памятники вернутся на Большую Покровскую к 21 августа

Статуи с Большой Покровской и бинокли с Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде вернутся на прежние места до конца августа. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Сейчас ремонтные работы на главной прогулочной улице города практически завершены. На ней уже сменили плитку, покрасили фасады и установили новые скамейки.

- Все памятники на данной территории будут установлены на своих старых местах в III декаде августа, — рассказали в пресс-службе АНО «Центр 800».

Сейчас на Большой Покровской уже завершают все ремонтные работы. Так, поменяли плитку, покрасили фасады, установили новые скамейки.

Как уже заметили нижегородцы после открытия Чкаловской лестницы исчезли бинокли на обзорной площадке у памятника Валерию Чкалову. Управление делами правительства Нижегородской области скоро тоже вернет их на прежние места. Кроме того, в планах установить еще бинокли на кремлевской стене.

Напомним, что Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде открыли после реконструкции. На торжественной церемонии 1 августа выступили лучшие классические музыканты страны.

- Лучшая в городе видовая точка опять доступна нижегородцам. Лично я этому очень рад, всегда любил здесь бывать. Кстати, великий летчик тоже, по рассказам современников, часто здесь гулял. Уверен, что Чкаловская лестница вновь станет местом притяжения для горожан и гостей города, - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На церемонии открытия Чкаловской лестницы, на ступенях которой была установлена сцена, выступил Симфонический оркестр Мариинского театра и ведущие классические музыканты России. Здесь звучала музыка Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Бородина, Прокофьева. Выступления сопровождались красочным аудиовизуальным шоу.