Более 850 тысяч нижегородцев привились от коронавируса с начала года

Более 850 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса с начала года. Об этом сообщает министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Также, по словам министра здравоохранения, в 2021 году в это же время в Нижегородскую область поступило 1,02 млн доз вакцин против COVID-19. На сегодняшний день привились 851,7 тысяч нижегородцев.

Напомним, что за последние сутки было выявлено 539 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 134 591 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 431, а за последние сутки двадцать восемь не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

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