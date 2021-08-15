Еще у 539 нижегородцев обнаружили коронавирус за сутки

По данным на 15 августа 2021 года, всего с начала пандемии 148 168 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 472 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 539 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 134 591 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 431, а за последние сутки двадцать восемь не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 317 новых случаев), Московская область (1 307 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 823 новых случаев).

Рост заболеваемости коронавирусом в регионе прогнозирует Нижегородское управление Роспотребнадзора на вторую половину сентября. В настоящий момент Нижегородский регион вышел на плато заболеваемости, но и снижения суточного прироста заражённых не происходит. Сезонное понижение температуры воздуха придёт в сентябре, что провоцирует повышение активности передачи любого вируса – в том числе и ковида. Отчего вероятен рост числа заболевших.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.