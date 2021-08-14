4,9 млн рублей потратили на искусственные деревья на Ярмарочном проезде в Нижнем Новгороде. ФОТО: Владимир Краличев
4,9 миллиона рублей потратили на установку искусственных светящихся деревьев на Ярмарочном проезде в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на нижегородский департамент градостроительного развития и архитектуры.
В ведомстве также отметили, что общая стоимость была сложена из цен на сами световые деревья, цен за доставку, монтаж, обслуживание и будущий демонтаж деревьев. В администрации Канавина добавили, что иллюминация прослужит до конца 2021 года.
В том числе до конца сентября на проезде высадят порядка тысячи кустарников, которые станут живой изгородью сквера.
Напомним, ранее мы рассказывали, что нижегородцы остались недовольны "высаженными" искусственными деревьями, о чём писали в комментариях в соцсетях.
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