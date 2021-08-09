Искусственные цветы расцвели на деревьях Ярмарочного проезда в Нижнем Новгороде. ФОТО: Владимир Краличев

Деревья с искусственными цветами установили на Ярмарочном проезде в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Эту тему осветили нижегородцы в социальных сетях.

Жители города поделились фотографиями обновлённого Ярмарочного проезда: деревья смотрятся вполне гармонично на фоне окружающей местности, выглядят аккуратно, ярко и красиво. Некоторые деревья увешаны жёлтыми цветами, некоторые – розовыми, белыми, красными. Но нижегородцы, отметившиеся в комментариях к публикации, почему-то в основном выражают недовольство:

– А живые деревья, даже не цветущие, смотрелись бы лучше.

– Покажите ночную фотографию. Может, тогда понравится.

– Не хватает цветов в колёсах. Вход на кладбище бы смотрелся, наверное. Но если они светятся ночью, то может быть красиво.

Оценившие украшение проезда всё же нашлись:

– А зима будет казаться теплее, – заметила нижегородка.

"Комсомольская правда" направила запрос в нижегородскую мэрию, чтобы узнать, почему предпочтение было отдано искусственным деревьям вместо живых.

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