Режим ЧС, введённый из-за лесных пожаров, снят в Сарове

Режим чрезвычайной ситуации сняли в городе Сарове Нижегородской области сегодня, 13 августа. Об этом сообщил глава ЗАТО Саров Алексей Сафонов в своём Instagram.

– Сегодня мы провожаем на места постоянной дислокации подразделения МЧС и Росгвардии, пожарные расчёты из других городов. Тех, кто на протяжении 10 дней помогал нам в борьбе со стихией, не дал огню распространиться на территории города, – подписал публикацию Алексей Сафонов.

– Ещё раз спасибо, ребята! Желаю вам поскорее вернуться к родным и близким. И как следует выспаться! – завершил своё обращение мэр.

Напомним, режим ЧС ввели в Сарове из-за лесных пожаров 8 августа. Причиной послужил переход огня с мордовского заповедника на территорию Нижегородского региона.

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