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Происшествия13 августа 2021 13:56

Прокуратура начала проверку после резонансного ДТП с машиной спецслужбы на Бору

Служебный автомобиль со спецсигналами сбил 11-летнего велосипедиста на «зебре»
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после резонансного ДТП на Бору, где минувшим вечером служебная машина с синими номерами сбила 11-летнего велосипедиста.

- На место происшествия выезжал Борский городской прокурор. Ему поручено проведение проверки законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования, - пояснили в ведомстве.

Напомним, вечером 12 августа на улице Интернациональной в городе Бор автомобиль спецслужб сбил ребенка, пролетев на красный свет. Несмотря на то, что машина ехала с включенными мигалкой и спецсигналом, мальчик не успел увернуться - момент столкновения попал на видео. Удар был такой силы, что ребенка отбросило на несколько метров.

Школьник был доставлен в больницу с различными травмами.