Полицейская машина с мигалками сбила 11-летнего велосипедиста на переходе в Нижегородской области

Мальчик переезжал дорогу по зебре. Фото: СОЦСЕТИ

На Бору полицейская машина с мигалками и сиреной сбила на пешеходном переходе 11-летнего велосипедиста. ДТП произошло 12 августа на улице Интернациональной в девятом часу вечера, когда на улице было уже темно.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что машины остановились на красный сигнал светофора, чтобы пропустить пешеходов. Но вдруг издалека послышалась «крякалка» автомобиля спецслужб, который на высокой скорости продолжил движение и на «зебре» сбил мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде. Удар был такой силы, что ребенка отбросило на несколько метров.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД, за рулем служебной «Лады Гранты» находился 29-летний молодой человек со стажем вождения 9 лет.

- Он двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на велосипедиста, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - уточнили в ГИБДД.

Куда так торопились сотрудники, неизвестно.

Пострадавший мальчик получил тяжелые травмы. Его экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины по всему телу, а также подкожную гематому головы.

По факту резонансного ДТП на Бору прокуратура организовала проверку.

- На место происшествия выезжал Борский городской прокурор. Ему поручено проведение проверки законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе Нижегородской областной прокуратуры.

Напоминаем, что правилами дорожного движения запрещается пересекать проезжую часть на велосипеде - чтобы перейти дорогу, необходимо спешиться и везти велосипед рядом с собой.